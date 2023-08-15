دور الشباب في التنمية ضمن أنشطة قصور الثقافة ببني سويف

شهد فرع ثقافة بني سويف، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تضمنت عدة لقاءات توعية لرواد مواقع الفرع.

وعقد بيت ثقافة الفشن محاضرة عن "دور الشباب في التنمية" تحدث بها حسني محمد، موضحا أن العالم يحتفل بيوم الشباب الدولي سنويا في 12 أغسطس للتركيز على قضايا الشباب والاحتفاء بهم إيمانا بدورهم في المجتمع وأن الاستفادة من حماسهم يخدم جهود التنمية المنشودة، كما قدمت ورشة فنون تشكيلية، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بأبو صير الملق حلقة نقاشية بعنوان "اليوم الدولى للشباب" أدارها ياسين عبد العال.

وفي قصر ثقافة ببا عقدت محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية" أوضحت بها جمالات فكري عبد الحليم أن مفهوم الهجرة غير الشرعية الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد، أما من وجهة نظر الدولة المرسلة فهي تنطوي على مخالفة اللوائح والقوانين في حالة عبور الحدود الدولية دون جواز سفر صالح أو وثائق سفر، وتناولت مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بإعادة تدوير خامات البيئة ليارا أحمد.

قدمت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وشهدت عدة أنشطة أخرى نظمها فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة. منها ورشة فنون تشكيلية أقامتها مكتبة سمسطا بعنوان بيئة نظيفة، ونظم بيت ثقافة أبوصير الملق لقاء مع المواهب، وناقش بيت ثقافة إهناسيا المدينة كتاب قرية الذهب من سلسلة أجمل الحكايات.

واستمرارًا للفعاليات عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنى سويف محاضرة بعنوان "جمال عبد الناصر رائد التاريخ العربي الحديث" تناولت تاريخ حياة الزعيم الراحل وما قدمه لمصر خلال فترة توليه الحكم، بينما قدمت مكتبة الطفل عرض عرائس وقفازات، كما أقيم عرض عرائس قفازات عن ضرورة التوعية من الأمراض بمكتبة النادي الرياضي.