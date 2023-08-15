خدمات مرورية تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة لنفق باقي زكي بالقاهرة الجديدة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقى زكى بمحور التسعين الجنوبى.

ويتم إستكمال أعمال الغلق للنفق مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من كوبرى التسعين إستكمال السير بمحور التسعين الجنوبى فالدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام مُجمع البنوك فيميناً تجاه محور التسعين الشمالى .. وذلك فى مدة زمنية (ليلتان) يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15-16/8/2023 بداية من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.