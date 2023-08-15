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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شمال سيناء تستعد لحملة تطعيم محدودة ضد مرض شلل الأطفال

شمال سيناء تستعد
شمال سيناء تستعد لحملة تطعيم محدودة ضد مرض شلل الأطفال
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التقى اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش الدكتور حاسم حمدي وكيل الشئون الصحية بشمال سيناء إدارة التثقيف والإعلام  والوفد المرافق له من وزارة الصحة؛ وذلك لتنفيذ البرنامج الوزاري للصحة والسكان والذي يبدأ حملة تطعيم محدودة ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢٠ حتى ٢٠٢٣/٨/٢٤ .

يأتي ذلك في أطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين وتنفيذا لمبادرة وزارة الصحة وفي إطار بروتوكول التعاون بين مجلس مدينة العريش ومديرية الشئون الصحية .
لذا قرر رئيس المدينه إعلان ذلك في لوحة الإعلانات والنشر على مناطق الخدمات والصفحة الرسمية للعلاقات العامة؛ وذلك ليستفيد المواطنون وأبناؤهم من الحملة.

والتطعيم من سن يوم حتي سن العاشرة من عمرهم حرصا على سلامتهم وصحتهم من أي فيروس وافد من أي دولة بها المرض كما ان التطعيم متوفر في جميع الوحدات والمراكز الحضريه والمستشفيات والتطعيم مجانا و ليس للتطعيم أي آثار جانبية والتطعيم عبارةعن نقطتين على اللسان، وسيجري التطعيم من منزل إلى منزل.

اللواء أسامة احمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش رئيس مركز ومدينة العريش شلل الأطفال للواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مديرية الشئون الصحية مرض شلل الأطفال