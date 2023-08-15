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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية منها

مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني
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استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في مكتبه بمقر المجلس اليوم الثلاثاء، السفيرة البريطانية لدى عمان بريجيت بريند، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية منها.

وأكد الصفدي، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدمًا بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وأضاف الصفدي أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تحديث منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، ولذا دخلنا المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني شامل غايته تحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية، على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

من جهتها، قالت السفيرة البريطانية إن بلادها حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك، وهي تنظر بأهمية إلى خطوات التحديث التي ينتهجها الأردن، لافتةً إلى الجهود الأردنية الكبيرة التي يبذلها الأردن في ملف اللاجئين، وتقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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