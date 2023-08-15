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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إجراء مقابلات القبول لمرحلة رياض الأطفال بشمال سيناء

أجراء مقابلات القبول
أجراء مقابلات القبول لمرحلة رياض الاطفال بشمال سيناء
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شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء  مقابلات القبول لمرحلة رياض الأطفال الكي جي بمدرسة الشهيد  أحمد شحاته عبد المقصود الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي الجديد تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  واللواء الدكتور/ محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  وبحضور نهاد جبر موجه رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وقال محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بأن المدرسة قد أعدت برنامج حافلاً لاستقبال الأطفال الجدد لمرحلة رياض الأطفال الكي جي  حيث تم إعداد برنامج ترفيهي لهم  وأيضا بتقديم واجب الضيافة والترحيب والعمل على إزالة الرهبة لدى الأطفال.

وقدمّت المدرسة بتقديم بعض الهدايا الرمزية للأطفال وأولياء الأمور، وتم وضع صورة كل طفل بأشكال مختلفة ظريفة ووضعها بالقرب منهم.

وقالت نهاد جبر موجه رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات بأن أعدد المتقدمين ٤٠ طفلا وطفلة وقد تم تشكيل لجنة من إدارة المدرسة تضم الوكلاء ومشرفة الروضة وثلاثة معلمات رياض الأطفال.

وطبّقت معلمات رياض الأطفال الاختبارات الإلكترونية لقياس قدرات الأطفال من معارف ومهارات لقياس ومعرفة مدى استعداد الطفل لتعلم اللغات الأجنبية والديسكفر والماث واللغة العربية والتربية الأخلاقية.

الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاختبارات الالكترونية التربية والتعليم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللغة العربية سيناء شمال سيناء وزارة التربية والتعليم والتعليم