توزيع 3400 قطعة ملابس على المستحقين بكفرالشيخ

نظمت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، معرض ملابس مجاني، لأهالي 10 قرى، بمركز الرياض، ضم 3400 قطعة ملابس، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنهم جمعية الأورمان.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الاهلية لدعم أهالينا بكل قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية نظمت معرض للملابس مجانا لأهالي 10 قرى بمركز الرياض، وهي قرية الرغامة وقرية أبورية وقرية الشهاينة وقرية أبو زهرة وقريه حوين وقرية شمس الدين وقرية تل الكوم وقرية زهران وقرية البرية وقرية المثلث مركز الرياض كفر الشيخ، وجرى توزيع 3400 قطعة ملابس على المستحقين من أهالي تلك القرى.