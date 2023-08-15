الدفاع الروسية: توجيه ضربات لمؤسسات الصناعة العسكرية في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من الجو والبحر على مؤسسات محورية للصناعة العسكرية لنظام كييف.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة، وتم إلحاق ضرر جسيم للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم وقوع انفجارات في ثلاث مدن أوكرانية هي لفوف ولوتسك ودنيبر الليلة الماضية، مما أدى إلى تضرر مؤسسات صناعية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في منطقة خيرسون - وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية - إن القوات الروسية، دمرت مدفعا من طراز "هاوتزر - إم 777"، و4 قوارب تابعة للجيش الأوكراني، في منطقة خيرسون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث أنه "نتيجة لهجوم شنته وحدات مجموعة دنيبر القتالية في اتجاه خيرسون، تم تدمير 4 قوارب، ومقتل خمسة مسلحين أوكرانيين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".