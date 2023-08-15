المنظمات الدولية بالأمم المتحدة يدعون إلى إنهاء "المأساة في السودان"

على مدى أربعة أشهر مروعة، غرق شعب السودان في حرب تدمر حياتهم ووطنهم، وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية، لذلك دعا رؤساء المنظمات الدولية بالأمم المتحدة إلى العمل على إنهاء "المأساة في السودان"، مؤكدين أن الشعب السوداني غرق في حرب تدمر حياته ووطنه.

جاء ذلك في بيان صادر عن 20 من رؤساء المنظمات، وشدد البيان الذي وقع عليه رؤساء وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وعدد من المنظمات الدولية، على ضرورة إيقاف القتال من أجل حماية المدنيين، حيث طالب رؤساء المنظمات أطراف النزاع بإزالة العوائق البيروقراطية أمام الوصول الآمن وغير المقيد للمنظمات، بجانب وقف عمليات نهب الإمدادات الإنسانية واستهداف عمال الإغاثة والأصول المدنية والبنية التحتية في السودان، حيث أشار البيان إلى أن عرقلة المساعدات الإنسانية واستهداف المراكز الصحية والمستشفيات هي انتهاكات محظورة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأغلقت المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية أبوابها في المناطق التي تشهد اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وذلك نتيجة لتكرار استهدافها والعاملين بها، كما لا تتوفر ممرات آمنة لجهود الإجلاء والأعمال الإغاثية.

وقال بيان رؤساء الوكالات الإنسانية بمناسبة مضي أربعة أشهر من الحرب، إن المجتمع الدولي "لا عذر له في الانتظار"، وأشار البيان إلى وضع الأمن الغذائي في السودان بسبب الحرب، حيث يقف أكثر من ستة ملايين شخص "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، فيما يحتاج أكثر من 14 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية.

وفر أكثر من أربعة ملايين شخص من القتال الدائر في العاصمة الخرطوم ومناطق في كردفان ودارفور، وظل أكثر هؤلاء الفارين نازحين داخليًا في جميع أنحاء البلاد، والبقية كلاجئين في دول الجوار وأنحاء المنطقة الأوسع، فيما يواجه المزارعون خطر فشل الموسم الزراعي، وقال قادة المنظمات إن "الوضع يخرج عن السيطرة"، مشيرين إلى أن نداءات التمويل للاستجابة الإنسانية في السودان لم تجد سوى استجابة بنسبة (27)% حتى الآن.

وفي رسالة للشعب السوداني قال البيان إن المجتمع الإنساني الدولي ما يزال ملتزمًا بدعمه، مشددًا على مواصلة الضغط من أجل الوصول إلى جميع الناس في جميع مناطق السودان لإيصال الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية.

البيان الذي وقع رؤساء كل من مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة الأممية، ومنظمة "كير" العالمية ضمن العديد من المنظمات الأممية والوكالات الدولية - طالب بوقف فوري للأعمال العدائية، قائلًا إن شعب السودان "حاجة إلى السلام والوصول العادل للإغاثة الإنسانية"، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده والمشاركة في جميع المستويات للعمل على إعادة السودان إلى مساره الصحيح وإنهاء الحرب.