بسبب خلافات مالية.. عاطل ينهي حياة آخر طعنًا ببولاق الدكرور

أقدم عاطل علي إنهاء حياة آخر بسبب خلافات مالية بشارع ترعة عبدالعال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع ترعة عبدالعال بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطلين بسبب خلافات مالية أقدم خلالها أحد الطرفين علي قتل آخر الشهير ب"بطيخة" طعنا بسلاح أبيض، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.