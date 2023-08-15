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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إسبانيا تتأهل لنهائي مونديال السيدات بعد فوز مثير على السويد

منتخب إسبانيا للسيدات
منتخب إسبانيا للسيدات
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تمكن المنتخب الإسباني من التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا، بعد تغلبه على المنتخب السويدي 2- 1 الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث فشلا في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

في الشوط الثاني، تمكنت سلمى بارالويلو من تسجيل هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة 80، قبل أن تسجل ريبيكا بلومكفيست هدف التعادل للمنتخب السويدي في الدقيقة 88.

وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن الوقت الأصلي للمباراة سينتهي بالتعادل، سجلت أولجا كارمونا هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية التي تقام الأحد المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين المنتخبين الأسترالي والإنجليزي المقرر إقامتها الأربعاء.

وسيلعب المنتخب السويدي مع الخاسر من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث.

المنتخب الاسباني كأس العالم لكرة القدم للسيدات المنتخب السويدي