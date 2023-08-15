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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية

اللقاء
اللقاء
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استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالى  القاضي سعد السعدني - رئيس نادي قضاة الإسكندرية ومجلس إدارة النادى بكامل تشكيله وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.
يذكر أن القاضي حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.

اسكندرية إدارة النادى القاضى حسنى عبد اللطيف