«خروف ودموع ودعاء».. مشاهد في الوداع الأخير لوالدة أحمد شيبة.. فيديو وصور 

شيع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية جنازة والدة الفنان أحمد شيبة؛ عقب الانتهاء من صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد القباري بالإسكندرية.

وشهدت جنازة والدة الفنان أحمد شيبة العديد من المشاهد؛ أبرزها التضحية بخروف فور الانتهاء من صلاة الجنازة؛ بالإضافة إلى توزيع الصدقات والدعاء لها.





ودعا الفنان أحمد شيبة المشيعون للدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة؛ وظهرت عليه ملامح الحزن والصدمة؛ ودخل نوبة من البكاء المتواصل فور الإنتاء من أداء صلاة الجنازة على والدته.



وأصر الفنان على تشييع جثمان والدته سيرًا على الأقدام خلف السيارة التي كانت تنقل الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة؛ في جنازة مهيبة وحاشدة بالمشيعون استمرت لـ أكثر من 60 دقيقة حتى وصول الجثمان لمثواه الأخيربمقابر العائلة أم كبيبه بالورديان.



وطالب شيبة أثناء تشييع الجثمان بالدعاء لوالدته؛ مرددًا بعض عبارات الرثاء والحزن على فراق والدته من بينها «كانت أحن وأطيب قلب عليه.. راحت أحلى الناس عندي.. ادعولها إن ربنا يرحمها ويغفر لها».

وفور الانتهاء من دفن الجثمان والدعاء؛ تلقى «شيبة» عزاء والدته على المقابر من مئات المشيعون الذين حرصوا على تشييع الجثمان لمثواه الأخير؛ وسط حالة من الحزن والصدمة على الفراق.