فاطمة البودي: ندرس إضافة بند لحماية المؤلف من انتهاكات الذكاء الاصطناعي

قالت فاطمة البودي، مدير دار العين للنشر: «لم أكن أتصور أن يصل التقدم التكنولوجي إلى هذه الدرجة حتى رأينا ان هناك حفلات استيعادية لمطربين راحلين كعبدالحليم حافظ وأم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي».

وتابعت: «ووصل ايضا بأن هناك مذيعة بالذكاء الاصطناعي فلفت نظري إعلان ممول على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من دار نشر معينة صيغته، كالتالي: «عايز تبقى مؤلف في أربع خطوات استخدم الذكاء الاصطناعي وتعطيه إطار الموضوع المطلوب وتعطيه بعض المشاعر وفي النهاية استخراج منتج ونشره عبر هذه المنصة»، ويعد هذا الأمر إفسادا للذوق العام أو تشريعا لافساد الذوق العام، فعلى المستوى الشخصي لا أستطيع أن أنشر أي منتج بهذا الشكل، فعلى سبيل المثال عندما اشتم رائحة الاستعانة بـ«جوجل» في الترجمة فاضطر أرجع للمترجم الأساسي وإبلاغه أن هذه الترجمة من «جوجل»، فهذا الموضوع خطير جدًا، وتزداد خطورته في أن يتجاوز ويصل الى انتحال شخصيات وصفات وأسماء فنحن قادمون على عالم لن نسطيع أن نتنبأ بما سيحدث مُستقبلًا، ولن توجد حقوق ملكية، وأدرس مع المستشار القانوني للدار إضافة بند لصالح المؤلف يحميه من انتهاكات الذكاء الاصطناعي حتى لا يقتبس أحد من المؤلف ويقول إن هذا من الذكاء الاصطناعي.

وأضافت «البودي»، في تصريحات خاصة لـ"البوبة نيوز": أنها على المستوى الشخصي لا تُحبذ الذكاء الاصطناعي وتحب التعامل مع العقل البشرى، حتى وإن كان ذلك الأمر مُكلف أكثر من الذكاء الاصطناعي أو أن الذكاء الاصطناعي سيوفر في كثير من عمليات النشر كالتصميم والتصحيح وغيرها من الأدوات التي تتم معالجتها قبل النشر فلن أستغنى عن المحرر في مقابل الذكاء الاصطناعي ، ولا أعرف القادم بعدي أو الأجيال التالية كيف ستتعامل مع هذا الوضع.