محافظ المنوفية يشهد تدشين افتتاح العيادات الخارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تدشين العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم لتقديم الخدمات الصحية والإستشارات الطبية بمختلف التخصصات المتنوعة أمام المدنيين، وذلك فى ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام للارتقاء بمنظومة القطاع الطبى كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة التعاون مع المستشفى العسكري تعد خطوة جيدة لدعم القطاع الصحى بالمحافظة وإنهاء قوائم الانتظار وقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى .

جاء ذلك بحضور عميد طبيب محمد عبد العزيز أبو شنب مدير مستشفى المنوفية العسكرى ، الأستاذ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، العميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري للمحافظة ، والأستاذ الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء للمحافظة، الأستاذ الدكتور ناصر عبد البارى عميد كلية الطب ، وعدد من عمداء الكليات بجامعة المنوفية .

بدأت الاحتفالية بكلمة لمدير مستشفى المنوفية العسكرى ، أشار خلالها إلى أن المنوفية قد شرفت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمستشفى العسكرى فى عام 2018 ، لافتاً أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وحرص القوات المسلحة بدعم القطاع الطبى فتم التنسيق مع محافظة المنوفية وكلية الطب بجامعة المنوفية ووزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ، مؤكداً على أن المستشفى تستقبل كافة الحالات المرضية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وشاركت فى تنظيم العديد من المبادرات الرئاسية الصحية والتطعيم ضد فيروس كورونا وإنهاء قوائم الإنتظار ، هذا وتم عرض فيديو توضيحي عن المستشفى العسكري منذ نشأتها والأقسام الطبية بها والخدمات الصحية وما تشمله من أجهزة حديثة متطورة .

وتفقد محافظ المنوفية الأقسام الطبية بالعيادات الخارجية بالمستشفى ، والتى تضم " الباطنة ، الجراحة العامة ، العظام ، المسالك البولية ، الأنف والأذن ، الأورام ، الأطفال وغيرها من التخصصات المتنوعة " ، فضلا عن القيام بإجراء التدخلات الطبية و استقبال حالات قوائم الانتظار " تأمين صحى – علاج على نفقة الدولة "وذلك من خلال نخبة من الأخصائيين والاستشاريين في تمام الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً يوميا ، وخلال تفقده ، أشاد المحافظ بمستوى التجهيزات الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمترددين بالمستشفى ، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق التام مع المستشفى العسكرى كونه صرح طبي عملاق ونقلة نوعية في المجال الطبي بالمحافظة لما يشمله من أجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة ونخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين وتوفير كافة أشكال الرعاية والخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بمختلف التخصصات الطبية مما يعود بالنفع العام على أبناء المنوفية من المدنيين والعسكريين .

هذا وعلى من يرغب من أبناء وأهالي المحافظة في الحصول على الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم التواصل والاستفسار من خلال الأرقام التالية (0482096484 – 01122211332 – 01122239338 / واتساب 01000910662).

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