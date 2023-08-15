أزمة القيد تهدد عودة أحمد أيمن منصور للزمالك

ينتظر أحمد أيمن منصور، موقف نادي الزمالك، من حل أزمة إيقاف قيد الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمعرفة مصيره من العودة للزمالك مرة أخرى أو الرحيل لأحد أندية الدوري الممتاز، خاصة أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض محلي.

وانتظم أحمد أيمن منصور في تدريبات الزمالك، بعد انتهاء إعارته لفريق طلائع الجيش، ولم يتمكن من المشاركة مع الفريق الأبيض في البطولة العربية، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق.

وتلقى أحمد أيمن منصور، صاحب الـ 29 عامًا، أكثر من عرض محلي في الفترة الماضية، كان أبرزها من فريق المصري البورسعيدي، والذي سبق ولعب بقميصه قبل أن ينتقل لنادي بيراميدز.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.