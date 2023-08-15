بالفيديو.. إجلاء الآلاف بعد حريق ضخم جنوب غرب فرنسا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لآثار الدخان المتصاعد نتيجة الحريق الضخم الذي اندلع في منطقة بيرينيه – أورينتاليس الواقعة في جنوب غرب فرنسا، وسط جهود مستمرة للقضاء كليًا عليه.

وأصيب عشرون من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم الدخان وتم نقل أحدهم إلى المستشفى، وأثرت هذه الحرائق على بلديات أرجيليه-سور-مير وسانت أندريه وسوريدي، إلا أنها لم تتوسع منذ مساء الثلاثاء ما يؤكد تمكن فرق الإطفاء على السيطرة عليها.

وغطت النيران أكثر من 5 آلاف كيلومتر وتم إجلاء حوالي 3000 شخص من منازلهم بسبب الانتشار السريع للنيران.