"قضايا الدولة" تحدد الإعلان الثالث بمسابقة جائزة وقف الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي

حددت هيئة قضايا الدولة موعد الإعلان الثالث لبدء مسابقة جائزة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي نظارة المستشار رئيس قضايا الدولة في يناير 2024.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أعلنت في إبريل الماضي أسماء الفائزين بالجائزة لعام ٢٠٢٣ وجاءت كالتالي:

أولاً: في موضوع: موقف العنف الأسرى .. مظاهره وكيفية مواجهته قررت اللجنة العليا للوقف الآتي: أـ حجب الجائزة المتميزة: وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه". ب ـ

الفائز بالجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو: د. أشرف على عبد الحليم على ـ أستاذ مساعد الفقه وأصوله بجامعة منسوتا بأمريكا (التعليم عن بعد). ج ـ الفائز بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" هو السيد: ماهر عبد الفتاح سليمان الشامي ـ معلم أول "لغة عربية " د ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهم السادة:

1ـ د. باسم شحاته على البربرى ـ مدرس بجامعة الزهر- كلية الدراسات الإسلامية بدسوق - قسم الفقه المقارن.

2ـ المستشارة / داليا مجدي عبد الغنى محمود ـ بهيئة النيابة الإدارية. 3ـ صابر على عبد الحليم مصطفى ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية. 4ـ مصطفى مصطفى محمد الدرينى ـ محام.

5ـ ساره أحمد أنور أحمد ـ باحث ماجستير بكلية التجارة - جامعة القاهرة.

6ـ د. المرسى محمود شولح ـ أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

7ـ عادل محمد إبراهيم أبو الهيثم ـ كبير أئمة ـ بوزارة الأوقاف المصرية.

8ـ خلف محمد متولي نصار ـ معلم أول "لغة عربية ".

ثانيًا: في موضوع: أضرار الشبكة العنكبوتية.. المشكلات والحلول قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:

أ ـ الفائزة بالجائزة المتميزة وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه" وهي السيدة: أ د. علا عبد المنعم مصلحي الزيات ـ أستاذ علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة المنوفية.

ب ـ حجب الجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه".

ج ـ الفائزون بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز وهم السادة: 1ـ د. محمود على على أحمد برايا ـ مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية ـ كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة. 2ـ أحمد محمد عكاشة متولي كريم ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

3ـ أد. سيد حسن عبد الله حسن ـ أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط. د ـ الفائزان بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهما السيدان: 1ـ د. إهداء صلاح ناجى محمد ـ مدرس تقنية المعلومات ـ كلية الآداب ـ جامعة المنيا.

2ـ د. إسلام صلاح عبد السلام مطاوع ـ دكتوراه قسم علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم.

وقررت اللجنة العليا للوقف توزيع الجوائز على النحو الموضح عاليه، وتفويض المستشار/ محمد بكر رئيس الهيئة ناظر الوقف، في تحديد موعد وكيفية تسليم الجوائز للفائزين. والذي قرر سيادته أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تسليم الجوائز بكافة وسائل الإعلام وعلى موقع الهيئة. صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.