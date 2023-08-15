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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.7 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين؛ ليسجل في الختام نحو 1.219 تريليون جنيه.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 17,965.32 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 3,638.98 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.13%، ليغلق عند مستوى 5,367.55 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.31% ليغلق عند 21,782.05 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 7,514.74 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 3,046.47 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 12.4 مليون جنيه، 469.1 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 12.9 مليون جنيه.

كما سجلت قيم التداولات اليوم؛ لتسجل نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 829.7 سهم من خلال 78.8 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات