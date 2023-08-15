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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل يوم من انطلاقها.. غموض موقف يد الزمالك من المشاركة بالبطولة العربية

فريق اليد
فريق اليد
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تسود حالة من الغموض حول مشاركة، فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، في البطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية، والتي تنطلق غدًا الأربعاء، بسبب المستحقات المالية المتأخرة على نادي الزمالك.

وأكد اتحاد كرة اليد، أن نادي الزمالك لم يعقد أي جلسات مع الاتحاد لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، لدى الاتحاد ولدى مدربه الإسباني السابق ماتيو جيرالدا والمحترف الأرجنتيني السابق جيمس باركركي، مشيرًا إلى أن الزمالك لن يشارك في أي بطولة خارجية إلا بعد دفع المستحقات المتأحرة.

كما أكد عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أن المستحقات المالية المتأخرة لدى الزمالك، تتجاوز العشرين مليون جنيه.

وجدير بالذكر أن الزمالك، من المقرر أن يشارك في منافسات البطولة العربية للأندية، والتي تنطلق غدًأ الأربعاء وتستمر حتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

نادي الزمالك الزمالك البطولة العربية