5 جمعيات بأسوان تشارك بمنتجاتها في معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبقيادة أحمد سعيد المنسق العام للوحدة بالمشاركة فى فعاليات معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذى نظمته محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمنى بالتعاون مع منصة "أيادى مصر" على مدار 3 أيام ، حيث لاقى جناح المحافظة إشادة من الحاضرين فى الإفتتاح بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه، أوضح أحمد سعيد بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان لدعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة باعتبارها عنوانًا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، فقد شارك فى فعاليات هذا المعرض 5 جمعيات نجحت فى التمثيل المشرف للمحافظة وهى جمعية النور النسائية بالطويسة بدراو ، والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية ، ومؤسسة المزمل بكلابشة ، وجمعية سلوى للحرف اليدوية بكوم أمبو ، بالإضافة إلى المنتجات اليدوية لمخلفات الموز لفاتن صلاح الدين حسن ، وقد تنوعت المنتجات المشاركة ما بين مشغولات يدوية من مخلفات النخيل والخرز والكروشية والسجاد اليدوى ومخلفات الموز.

ولفت إلى أن المعرض شهد أيضًا مشاركة 105 عارض من من دولة اليمن ووزارة الزراعة ومحافظات الجيزة والوادى الجديد والفيوم والبحيرة والمنوفية، بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بسفارات الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا.

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