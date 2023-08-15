يوسف الجوهري يوقع للمصري لمدة 4 سنوات

حصل مسؤولو نادي المصري على توقيع يوسف الجوهري، نجم خط وسط فريق المقاولون العرب.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للمصري لمدة أربع سنوات.

وفضل الجوهري الانتقال للفريق البورسعيدي لأنه من الفرق التى تتمتع بجماهير غفيرة بالإضافة للإمكانيات الكبيرة للنادي المصري.

وأعرب يوسف الجوهري عن سعادته الكبيرة لإتمام التعاقد مع المصري، مؤكداً أنه سيبذل أقصى جهد للمساهمة مع بقية زملائه في عودة الفريق البورسعيدي للمنافسة على الصدارة في الدوري وكذلك كأس مصر.

وقدم يوسف الجوهري أداء قويا ومميزا مع فريق السابق وكان واحدا من المرشحين بقوة للانضمام لقائمة المنتخب الوطني في أكثر من تجمع.