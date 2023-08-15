ads
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الشباب والرياضة" تواصل فعاليات أنشطة قادرون باختلاف

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي (الإدارة المركزية لتنمية الشباب) من خلال الإدارة العامة للأنشطة الجامعية فعاليات أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم "قادرون باختلاف"، ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، بمركز شباب 15 مايو بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتهدف الفعاليات إلى الاهتمام بأبناء قادرون باختلاف، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، ودمجهم فى المجتمع، وإعداد برامج تدريبية ترفيهية لهم مواكبة لاهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم.

وتتضمن الفعاليات إجراء تدريبات رياضية، وأنشطة فنية، وتعليم صناعه المشغولات اليدوية، وذلك بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.

قادرون باختلاف وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مراكز الفنون احمد محمدي