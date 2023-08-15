"الشباب والرياضة" تواصل فعاليات أنشطة قادرون باختلاف

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي (الإدارة المركزية لتنمية الشباب) من خلال الإدارة العامة للأنشطة الجامعية فعاليات أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم "قادرون باختلاف"، ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، بمركز شباب 15 مايو بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتهدف الفعاليات إلى الاهتمام بأبناء قادرون باختلاف، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، ودمجهم فى المجتمع، وإعداد برامج تدريبية ترفيهية لهم مواكبة لاهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم.

وتتضمن الفعاليات إجراء تدريبات رياضية، وأنشطة فنية، وتعليم صناعه المشغولات اليدوية، وذلك بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.