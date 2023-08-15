بعد الاتفاق مع فتوح.. الزمالك يعقد جلسة مع محمد صبحي لتجديد تعاقده

يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة خلال الأيام القادمة مع محمد صبحي، حارس الفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة تجديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، ويحق للحارس التوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

ونجح مجلس الزمالك، في التوصل لاتفاق مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، من أجل تمديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير القادم.

ويضع مسؤولو الزمالك، التجديد لمحمد صبحي، وأحمد فتوح، ضمن أولوية المجلس في الفترة الحالية، للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، على الرغم من الأزمات المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.