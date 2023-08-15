محافظ قنا يشهد إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بدء إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا ، وذلك بحضور المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي ، يأتي ذلك في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وقال محافظ قنا، أنه تم اليوم إنزال ٢٥٠ ألف زريعة ، من إجمالي مليون زريعة سمكية من نوع " مبروك الحشائش " مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع ، مشيرا إلي أن أسماك مبروك الحشائش التى يتم إنزالها بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل ، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية ، مؤكدا أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي ، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي ، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين .

ومن جانبه أشار المهندس جمال عبد الحكم ، أن المليون زريعة سمكية التى يجري إنزالها في نهر النيل ، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز ، بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للإرتقاء بقطاع الثروة السمكية ، و استكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية .

يُذكر أنه تم إنزال مليون زريعة سمكية في نهر النيل ، خلال شهر مايو الماضي ، من نوع " البلطي النيلي ، والمبروك الفضي ، ومبروك الحشائش " وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تنمية الثروة السمكية والمصايد الطبيعية ، وزيادة الإنتاج السمكي .