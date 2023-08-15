تنسيق 2023.. معامل جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر استقبلت طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعب الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، مشيرا إلى جاهزية معامل التنسيق الإلكترونى لاستقبال الطلاب.

وأشار علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة إلى أنه تم تجهيز معمل التطوير 1 ومعمل التطوير 2 بمقر الجامعة بقنا بعدد 38 جهاز حاسب آلي ومعمل بكلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهاز وأكد تواجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم للطلاب لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق بشكل صحيح.