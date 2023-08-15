"إبداع وتميز".. وزيرا الثقافة والأوقاف يفتتحان معرض مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، معرض مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث والتي ينظمها الأزهر تحت شعار "إبداع وتميز".

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن اهتمام الأزهر بالفنون وتنمية مواهب الطلاب أكبر دليل على انفتاح الأزهر ووسطيته، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام. وأشادت بمواهب الطلاب المتميزة، مؤكدة أن الأزهر له دور كبير في تنمية هذه المواهب مما يدعو للفخر والاعتزاز.

وأشادت وزيرة الثقافة ،بمستوى المواهب المشاركة في المعرض والمستوى الاحترافي للفنانين المشاركين بالمسابقة.

ومن جانبه أكد وكيل الأزهر أن الاهتمام بمواهب وقدرات الطلاب يدفعهم إلى التميز ويظهر مواهبهم وينمي قدراتهم، كما يغرس في نفوسهم قيم جديدة مثل التنافس والتعاون مع بعضهم، مؤكدا أن الأزهر يولي الطلاب اهتماما كبيرا لأنه يعتبرهم سفراء له في بلادهم، لذا يحرص على إعدادهم إعدادا كاملا في كل المجالات حتى يكونوا نواة متميزة لأمتهم ولأوطانهم.

وضم المعرض لوحات فنية متميزة ومشغولات للطلاب الفائزين والمتقدمين في مسابقة الخط العربي بأنواعه والرسم والزخرفة والأشكال الفنية .

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب دعما للابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

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