محافظ أسوان: تأسيس مجمع لتصنيع التمور بقرية بنبان بتكلفة 10 ملايين جنيه

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ومؤسسة رؤية الحياة للتنمية المجتمعية، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، وأيضاً المهندس حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية، وربيع البرديسى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، وأيسر الحامدى أمين الصندوق.

جاء ذلك من أجل جذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق فرص عمل للشباب الأسوانى مباشرة وغير مباشرة.

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية أن الاهتمام بملف الاستثمار يشهد اهتماما غير مسبوق فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل يسهم فى جذب المستثمرين للاستغلال الأمثل للمقومات والثروات الطبيعية والزراعية والسياحية والتعدينية والمحجرية والسمكية، موضحاً أنه من خلال التنسيق مع المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان فيجرى حالياً دراسة تأسيس مجمع لتصنيع التمور بقرية بنبان بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 ملايين جنيه، وعلى مساحة 21 ألف م2، ويستهدف إنتاج ما يعادل 5 إلى 7 آلاف طن تمور فى المرحلة الأولى، ويسهم فى توفير 200 فرصة عمل لأبناء منطقة بنبان بصفة خاصة باعتبارها الأكبر عالمياً إنتاجاً للطاقة الشمسية، كما يسهم فى خدمة منتجى التمور على مستوى المحافظة بصفة عامة فى ضوء الدور المجتمعى للجمعية .

وأشار أشرف عطية إلى أن هذا المجمع يهدف لتحقيق مساهمة مجتمعية مستدامة لما سيقدمه من خدمات التعبئة والتغليف والتصنيع للمنتج الرئيسى للمنطقة وهو التمور ، وتتيح زيادة القيمة المضافة له حيث يقدر حجم الإنتاج السنوى لما يزيد عن 25 مليون جنيه، وخاصة أنه يستهدف عمليات لوجستية وتصنيعية تدعم تصدير منتجات التمور للأسواق العالمية.

ولفت إلى أن هذا المجمع الأول من نوعه مستهدف تصميمه بمعايير ومواصفات دولية قياسية تتواءم مع معايير البنك الدولى ليكون ذو جودة عالمية، وفى نفس السياق أوضح محافظ أسوان بأنه تم التنسيق مع جمعية مستمرى الطاقة الشمسية ومؤسسة رؤية الحياة لإنشاء مناطق إنتاج متخصصة لمنتجات الحرف التراثية لأول مرة بهدف تعزيز فكرة صناع الأمل لتشغيل الشباب والفتيات فى مهن غير تقليدية مهما كانت نوعية المؤهل الدراسى الحاصلين عليه .

وأشاد بما تم تحقيقه من إنجاز ونجاح لهذه النماذج المشرفة من شركاء التنمية من خلال تدريب 53 شابا وفتاة من أبناء قرى بنبان قبلى وبحرى والمنصورية والرقبة فى حرف السباكة والنجارة والكهرباء والتبريد والتكييف فى دورتيتن تدريبيتين تم تنفيذهما فى 4 شهور، وجار التنسيق لفتح ورش فنية بدعم من جمعية مستمرى الطاقة الشمسية، وإدارة وتنفيذ لمؤسسة رؤية الحياة لتكون نموذج مستدام لريادة الأعمال، مع التنسيق أيضاً لفتح معرض دائم فى أسوان لعرض هذه المنتجات والتسويق الجيد لها من خلال تنفيذ براند عالمى يحمل الهوية البصرية والطراز الأسوانى الأصيل.

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