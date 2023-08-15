إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخص بإصابات خطيرة تراوحت بين جروح وكسور واشتباه نزيف داخلي، في حادث تصادم مروّع بين سيارتين نقل وجرار زراعي، والذي وقع صباح اليوم الثلاثاء على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين الثلاثة فاصطدموا معًا، وانغلقت كابينة السيارة على المصاب.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل وجرار زراعي على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الطيور إتجاه أسيوط بدائرة مركز إطسا، ووجود مصاب في حالة خطرة.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، عن إصابة شخص يدعى ميشيل عطالله مجلي حنا، بإصابات خطيرة، فيما جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.