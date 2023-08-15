"تعليم الأقصر": اعتماد 5 مدارس من هيئة ضمان "الجودة"

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد 5 مدارس بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح خالد، أن هذه المدارس هي:- مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة، بإدارة أرمنت، وروضة مدارس أولاد دهمش الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة أرمنت، ومدرسة الزمامي الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة القرنة، روضة صلاح الدين المشتركة بإدارة الأقصر، وروضة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر.

وتعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، هي الجهة المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي والأزهري في مصر وهي هيئة مستقلة غير تابعة لأي جهة حكومية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ولها مجلس إدارة مستقل مكون من 15 عشر عضوا من ذوي الخبرات العلمية ومن أداورها إصدار معايير اعتماد المؤسسات التعليمية ونشر ثقافة جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، وتقديم الدعم الفني لها، وكسب ثقة المجتمع الدولي والمحلي في التعليم المصري، ومن أدوارها تقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب عن آداء المؤسسات التعليمية ونقاط القوة والضعف بها بناء عن زيارات وتقارير الاعتماد للمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها (تعليم عالي – قبل الجامعي - والأزهري) بجميع محافظات الجمهورية.