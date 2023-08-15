بدء توافد محبي أحمد شيبة على مسجد حسان لتشييع جنازة والدته

بدأ توافد الكثير من محبي الفنان أحمد شيبة، على مسجد حسان بشارع المكس امام كوبرى ٢٧، استعدادا لتشييع جنازة والدة أحمد شيبة في مسقط رأسه بالقباري غرب الإسكندرية.

تشيع اليوم الثلاثاء، أسرة الفنان أحمد شيبه ومحبيه من أهل الإسكندرية، جثمان والدة أحمد شيبة، التي توفيت أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تقام صلاة الظهر بمنطقة القباري مسقط رأس الفنان أحمد شيبة، وذلك من مسجد حسان بشارع المكس أمام كوبرى ٢٧، على أن سيتم دفنها بمقابر العائلة ام كبيبه بالورديان والعزاء بالقبارى ش المكس أمام كوبرى ٢٧.

وكان قد ودع الفنان أحمد شيبة والدته بالدعاء عبر صفحته الشخصية قائلا: مع السلامة يا أمي.. ربنا يرحمك ويسامحك يارب.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ودع الفنان أحمد شيبة شقيقه محمود من مسجد حسان فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.

وكان قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبة بعد صلاة الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبة، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبة صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي أخويا محمود شيبة، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".