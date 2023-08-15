أمن القاهرة يجوب شوارع العاصمة ويضبط 14 لصًا بالتجمع والمقطم.. صور

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 14 شخصا لقيامهم بأعمال سرقات بالتجمع الخامس والمقطم.

وتعود البداية عندما تم ضبط عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل إحدى المدارس "مقر عمل أحد المتهمين" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ربع نقل مُستأجرة" قيادة أحدهم وبحــوزة أحد المتهمين مبلــغ مالـــى، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية" أمكن ضبطه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزة أحدهم من مُتحصلات واقعة السرقة.

كما تم ضبط عدد 3 أشخاص مقيمون بالقاهرة لقيامهم بسرقة إحدى السيارات من قائدها بالإكراه بإستخدام "سلاح أبيض" بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، والتصرف فيها بالبيع لدى عميلين "سيئ النية مقيمان بالقاهرة" وتم ضبطهما وأرشدا عن السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وأيضًا تم ضبط عدد 5 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأسلاك النحاسيــة الخاصة بالمصاعد "المُعطلة" بالعقارات الكائنة بدائرة القسم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض سكيـن، بمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى بأسلوب "القطع" باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسلاك النحاسية لدى عميلهم "سيئ النية- عامل بمخزن خردة بالبساتين".

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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