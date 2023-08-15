"شفاء الأورمان" بالأقصر ينضم إلى مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام.. صور

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، عن انضمام المستشفى إلى مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام، الذي يعد المؤتمر الأكبر في أوروبا ويتم انعقاده سنويا.

وينعقد المؤتمر للعام الجاري ٢٠٢٣، في مدينة مدريد بأسبانيا في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر المقبل، وسيتم مناقشة كل ما هو جديد في مجال علاج الأورام والأبحاث المتعلقة بالأورام.

وقال الدكتور هاني حسين مدير مستشفيات شفاء الأورمان، أنه خلال المؤتمر سيتم عرض بحث من قبل نخبة من أطباء وصيادلة مستشفى شفاء الأورمان داخل المؤتمر تحت إشراف الدكتور عماد شاش، ويتعلق البحث المقدم من قبل المستشفى عن سرطان الثدي، وعلاقته بالمرضى الذين تم تشخيصهم بالمرض أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، ومقارنتهم بالمرضى الذين لم يتم تشخيصهم أثناء فترة الحمل والولادة وقياس نتائج الأدوية وجودة تقديم خدمة الرعاية الصحية.

فيما أبدى محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، سعادته بانضمام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان إلى مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام، والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل، مؤكدا على انضمام المستشفى ومشاركتها في الفعاليات العالمية المتخصصة في محال الأورام يزيد من خبرات الكوادر الطبية بالمستشفى، كما أن هذه المؤتمرات وما تقدمه من الأبحاث المقدمة داخل المؤتمر تساعد في تطوير وجودة العلاج عالميا لعلاج الأورام.

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