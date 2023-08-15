نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين تطالب بالتوسع في زارعة "البونيكام"

طالبت نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالتوسع في زراعة نبات "البونيكام"، لسد العجز في الأعلاف الخضراء، ومواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف، والاستفادة منه في الأراضي الملحية الموجودة في الصحراء الغربية، وشمال الدلتا.

وأكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين في بيان له، أن نسبة البروتين في "البونيكام" تصل لـ 12% ، وهو محصول مناسب للزراعة في الصيف والشتاء، لافتًا إلى أن" البونيكام" يقاوم الأمراض ولا يحتاج إلى مبيدات، ولا يتطلب خدمة زراعية كبيرة، ولا يعتمد على الأسمدة، مما يجعله مناسبا للزراعة في الأراضي الصحراوية ولا يكلف المزارع تكلفة عالية في مراحل زراعته.

وأضاف أن " البونيكام"، يعطي كميات كبيرة في كل "حشة"، ويستمر في الأرض لمدة 10 أعوام، مشيرا إلى أنه يتحمل ملوحة المياه بنسبة تصل لـ7 آلاف جزء في المليون، كما أنه يتحمل الظروف البيئية المختلفة، كارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة والجفاف، وفقر التربة.

وأشار إلى أن التوسع في زراعة " البونيكام"، سيسهم بشكل كبير في ضبط أسعار الأعلاف من خلال توفير البديل "الأخضر"، علاوة على فائدته العالية في إطعام رؤوس الماشية مما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.