طلاب جامعة المنوفية في زيارة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة

قامت إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية وبالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري إدارة التربية العسكرية بزيارة إلى شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وشارك فى الزيارة (50) طالب وطالبه علي مستوي كليات الجامعة وقد رافق الطلاب عقيد أ.ح / هاني مصدق مدير إدارة التربيه العسكريه و طارق كمال مدير إدارة إعداد القادة ومشرفي رعاية الشباب بادارة اعداد القادة و كلية الآداب والذكاء الاصطناعي و هندسة شبين والحاسبات والمعلومات وكان فى استقبال الوفد الضباط المعينين باستقبال وفد الجامعة.

وتم خلال الزيارة عرض فيلم تسجيلى عن نشأة الشركة والمصانع الموجودة بها، وكيفية التشغيل وان شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنشأت في عام 1972 وهي شركة متخصصة في الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والغازات الصناعية والطبية والمبيدات الحشرية المنزلية وتتميز مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة باستخدام احدث التكنولوجيا العالمية والتقنيات الحديثة في مجالاتها مما أدي إلي الجودة العالمية للمنتجات مع الحفاظ علي البيئه من كافة أنواع التلوث وقام الطلاب بجولة تفقدية بالمكان قام خلالها الضباط المعنيين بمرافقة الوفد داخل مصانع الشركة.

وفى نهاية اللقاء، قدم طارق كمال مدير إدارة اعداد القادة الشكر نيابة عن رئيس الجامعة لأسرة الشركة على حسن الاستقبال، كما قدم الشكر للقائمين على تنفيذ هذه الزيارة من القيادات من قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وأيضا ممن كانوا فى استقبال ومرافقة الوفد وعلى حسن التنظيم للزيارة وتم توزيع الهدايا التذكارية على الوفد المشارك.