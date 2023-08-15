مدير أمن الأقصر يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطرق العامة.. بالصور

قاد اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت جميع الأحياء التابعة لمجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة.

كما قامت الحملة، برفع وإزالة جميع التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمناطق التي استهدفتها الحملة، مع تنفيذ أعمال النظافة بعد رفع الإشغال مباشرةً، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشارك بالحملة، اللواء محمد الصاوي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء ولاء رضوان مساعد مدير الأمن، والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، ورجال الأحياء والعمال وحملة المعدات الثقيلة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد من المحاضر وهي عدد 31 محضر إشغال طريق، و9 محضر بائع متجول، 3 منشأة بدون ترخيص، 16 مضبوطات متنوعة، و12 محضر نظافة عامة، و64 محضر إزالات إدارية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحال التجارية والمقاهي بقانون أشغال الطرق العامة، وتحقيق الانضباط العام بالشارع.

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