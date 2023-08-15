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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة  وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 584 شاحنة  و 146 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 295 شاحنة  و 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 289 شاحنة و 74 سيارة . 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  وغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس .

ويشهد ميناء نويبع تداول 1700  طن بضائع و 150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة و سينا  . 

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينتين NOUR I  و PROGATH A ومغادرة السفينة تراست وعلي متنها 5600 طن دقيق تصدير الي اليمن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1180 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري