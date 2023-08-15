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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بنسبة نجاح 80.30%.. محافظ الأقصر يعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.30% .

كما اعتمد محافظ الأقصر، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للعام الدراسي 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.2%.

وأوضح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه عقب اعتماد النتيجة سيتم مراجعة الفراغات الموجودة بمدارس التعليم الثانوي العام والفني مع احتمالية النزول بمجموع القبول لشغل هذه الفراغات.

 

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