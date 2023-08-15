خصومة ثأرية من 2018.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل عامل رميا بالرصاص في الجيزة

فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل رميا بالرصاص بنطاق مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، اذ تبين أن الجريمة وقعت بسبب الخصومة الثأرية.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان قد قتل أحد أقارب المتهم في واقعة مشاجرة قديمة ترجع إلى عام ٢٠١٨.

كما أصدرت النيابة قرارا بضبط المتهم، ونفاذا لهذا القرار نجحت قوات الأمن في ضبطه وعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائي حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثمان بعد توقيع الصفة التشريحية له وإعداد تقرير بظروف وملابسات الوفاة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات مقتل عامل رمياً بالرصاص بمنطقة نفق أطفيح جنوب المحافظة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ثأراً من المجني عليه لقيامه قبل 5 سنوات بقتل أحد أقارب المتهم في مشاجرة.

البداية كانت بتلقي الرائد عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إطلاق نار بنفق أطفيح بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم التقابل مع أحد الأشخاص في العقد الثالث من عمره يعمل مبيض محارة أفاد بأنه أثناء سيره بدراجة نارية موتوسيكل قيادة خاله، فؤجي باقتراب سيارة ملاكي منهما والاصطدام به وانقلاب الموتوسيكل وأضاف المبلغ بترجل قائد السيارة الملاكي وإطلاق الرصاص من سلاح ناري تجاه خاله مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خصومة ثأرية وقيام المجني عليه بقتل أحد أقارب المتهم في مشاجرة منذ 5 سنوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حينها ضد المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه والسلاح الناري المستخدم في الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.