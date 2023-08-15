القومي لحقوق الإنسان يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

أجرى وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس بزيارة تفقدية شامله لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان .

وشهدت زيارة وفد المجلس تفقد عدد من عنابر النزيلات بالمركز، والاستماع لتقييمهن للأوضاع المعيشية والإجراءات ذات الصلة بالحصول على حقوقهن القانونية، ومعاينة كافة تجهيزات ومكونات العناير والمرافق الملحقه بها، ومراجعة إجراءات التامين والمراقبة والوسائل المستخدمه فيها ومدى استجابة هذه التجهيزات والوسائل لضمانات الحق في الخصوصية للنزيلات .

كما تفقد وفد المجلس المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه وتجهيزاته واطلع على السجلات وتدار حوارا مع عدد من النزلاء والنزيلات المترددين على المستشفى للحصول على الخدمات الطبية، كما تفقد وفد المجلس المنشآت الإنتاجية والتدريبية بالمركز واستمع لتقييم النزلاء والنزيلات العاملين والمتدربين بهذه المنشات والتي تمثلت في ورش تصنيع ملابس تعمل بالفعل، ومجموعة عنابر الإنتاج الحيواني والداجنى جار تشغيلها حاليا، كما أنه تفقد مطبخ المركز واطلع على الوجبات المقدمة للنزلاء بما في ذلك الوجبات المخصصه للحالات المرضية، والوجبات الإضافية للنزلاء العاملين بالمنشآت الإنتاجية بالمركز .

كما زار المجلس المنشآت الترفيهية ومساحات التريض والملاعب، كما شاهد وفد المجلس بروفات عروض غنائية وموسيقية مثيرة للإعجاب يؤديها عدد من النزلاء والنزيلات أصحاب الموهبة الذين تم اكتشافهم وتدريبهم وإدماجهم في هذا النشاط الفني الراقي تحت إشراف أحد الفنانين من أساتذة كلية التربية الفنية، وقد حرص وفد المجلس على إدارة حوار ودي مع النزيلات والنزلاء أعضاء الفرقة الموسيقية وكذلك مع الفنان المشرف عليها .

إلى جانب ذلك، تفقد وفد المجلس مركز تدريب الكوادر الشرطية الملحق بمركز التأهيل، والذي يقدم برامج تدريبية متعمقة لضباط ومسئولي إدارة المركز، وقد شارك وفد المجلس في جزء من ورشة تدريبية كانت تعقد أثناء الزيارة لضباط المركز حول القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعلاقتها بالدستور والقانون المصري .

على هامش الزيارة، عقد وفد المجلس حوارا مطولا ومتعمقا مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، في حضور عدد من قيادات ومسئولي القطاع ومركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان، وذلك لمناقشة مخرجات الزيارة وأطر التعاون والتنسيق المقترحة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع الحماية المجتمعية بما يضمن استدامة واستكمال جهود الارتقاء بالمنظومة العقابية في مصر، والاستفادة من خبرة المجلس في تعزيز فرص التدريب والتأهيل لضباط ومسئولي إدارة مراكز التأهيل الحديثة.

كما تضمن الحوار بين اللواء مساعد وزير الداخلية ووفد المجلس مناقشة الموقف الحالي لخطة إحلال السجون القديمة كنتيجة مباشرة للانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المطورة التي تعد نقلة نوعية في توفير مقومات البنية الأساسية والخدمية الداعمة لحقوق النزلاء وذويهم ، حيث كشف مساعد وزير الداخليه عن انه تم حتى الان اغلاق ٢٧ سجن من السجون القديمه بشكل كامل ونقل نزلاءهم الي المراكز الخمس المطورة التي تم انشاءها وتشغيلها في وادي النطرون ، بدر ، اخميم ، العاشر من رمضان ، ١٥ مايو ، وذلك من اجمالي ٤٣ سجن قائم سيتم اغلاقها تماما باكتمال المرحلة الاخيرة من خطة الاحلال والتطوير التي تطبقها الوزارة.

وأشاد المجلس بما شاهده خلال معايناته لعنابر النزيلات والمرافق الملحقه ، وحديث الاعضاء المباشر معهن بشكل متعمق ومنفرد ، من عدم استخدام اي وسائل مراقبة داخل العناير تتنافي مع خصوصية النساء ، حيث تحقق المجلس من عدم استخدام اي كاميرات او معدات تصوير داخل العنابر ، فضلا عن تقدير المجلس لجودة الخدمات الطبيه والغذائية والتاهيلية والترفيهيه بالمركز ، وايجابية انطباعات وتقييم النزيلات والنزلاء الذين التقاهم اعضاء المجلس لتعامل وممارسات ضباط ومسئولي المركز .

وقد اوصي المجلس باهمية الاسراع في نقل كافة النزلاء من السجون القديمه لمراكز التاهيل الجديده ، وضمان التوزيع الجغرافي بصورة لا تشكل إرهاقا لاهلية النزلاء وتضمن حقهم في الزياره بشكل سلس وغير مكلف ، مؤكداً على اهمية تعزيز الجهود الجارية للتدريب وبناء القدرات المستمر لكوادر مراكز التاهيل والاصلاح من خلال التعاون في ذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية والمؤسسات التدريبية المتخصصة.