الجنايات تقضي بالحبس سنة لمتهم بالتعدي على فتاة في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة محاسب متهم بالتعدي على فتاة تحمل جنسية إحدى الدول في المعادي، بالحبس سنة مع الشغل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محي الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فارق.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهم محاسب، 31 عامًا، تعدى على المجني عليها، بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها بأنه لما اختلى بها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ارتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.