ads
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تقضي بالحبس سنة لمتهم بالتعدي على فتاة في المعادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة محاسب متهم بالتعدي على فتاة تحمل جنسية إحدى الدول في المعادي، بالحبس سنة مع الشغل. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محي الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فارق.

 وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهم محاسب، 31 عامًا، تعدى على المجني عليها، بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها بأنه لما اختلى بها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ارتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.

فتاة في المعادي محكمة جنايات القاهرة محاسب متهم بالتعدي على فتاة جنايات المعادي