احتفال بعيد العذراء في مزار حريصة بلبنان

قال رئيس مزار سيدة لبنان حريصة الأب فادي تابت إن "الله ميز مريم عن البشرية كلها، وهي من استحق أن تكون ام الله، وأن تكون أم البشر، ومن بعد موت مريم انتقلت الى السماء في النفس والجسد".

وخلال قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد الى السماء في مزار سيدة لبنان حاريصا، لفت الأب تابت الى ان "مريم العذراء كما المسيح ماتت وانتقلت الى السماء ولم ينتقل غيرهما احد".

وأوضح أنه خلال الأزمات التي نحن فيها لدينا 3 مشاكل، الأول هو التطور الالكتروني والعلمي، وهذا التطور يضرب العلم، ونحن لا نعرف ما هو العلم الذي نأخذه من وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر بان المشكلة الثانية هي مشكلة العصر الجديدة، والافكار التي تبث باننا لا نحتاج الى الله، وأن الانسان يستطيع حل اموره بنفسه، والمشكلة الثالثة هي مشكلة العائلة البشرية التي نجتمع فيها، لان الفرد يرفض العائلة التي يجتمع معها وينتقل الى العالم الافتراضي، ومن اجل ذلك البشرية بحالة خطر والعودة الوحيدة هي العودة الى الرب، ونحن بحاجة الى العلم الصح، والعودة الى ربنا بطريقة صحيحة، وان تكون عائلتنا عائلة صحيحة.

وأكد بان "العائلة يجب ان تكون عائلة صلاة وعودة الى الذات والى يسوع".