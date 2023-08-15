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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

"المركزي الروسي" يرفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5%

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
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رفع البنك المركزي الروسي، اليوم /الثلاثاء/ سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا، لمواجهة الضغوط التضخمية والتراجع الكبير لسعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو. 
يذكر أنه في تعاملات أمس الاثنين تراجعت العملة الروسية واقترب الدولار من مستوى 103 روبلات، بينما وصل سعر صرف الروبل أمام اليورو إلى أكثر من 111 روبل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وفي ظل هذا الوضع أعلن البنك المركزي الروسي عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته اليوم لبحث السياسة النقدية، وتحديدا رفع سعر الفائدة الرئيسي.
 

البنك المركزي الروسي سعر الفائدة