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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس بوتين يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا انفجار داغستان

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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 أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا الانفجار في داغستان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وقال الكرملين في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، /الثلاثاء/:"إن الرئيس بوتين أعرب عن خالص تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا ممن لقوا مصرعهم في مأساة داغستان، متمنيا لهم الشفاء العاجل".
يذكر أن حريقا اندلع أمس في محطة صيانة السيارات في عاصمة داغستان محج قلعة، ثم انتقلت النيران إلى محطة وقود وبعد ذلك وقع انفجار، أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 105 آخرين.
 

الرئيس بوتين انفجار داغستان