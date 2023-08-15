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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يناقش مع إدارة الزمالك إمكانية إقامة معسكر خارجي للفريق

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
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أبدى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حاجته لإقامة معسكر خارجي، خلال الفترة المقبلة، حتى يقوم بإعداد اللاعبين بشكل جيد للموسم الجديد، وإبعادهم عن الأزمات التي تحيط بالنادي في الوقت الحالي.

ويرى مسئولو الزمالك أنه من الصعب تحقيق رغبة المدرب الكولومبي بسبب الأزمة المالية التي يعانى منها النادى في الوقت الحالي، وتتجه إدارة الأبيض لإقامة معسكر الإعداد داخل مصر لترشيد النفقات.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات، يوم ٢٥ أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، بعد الراحة السلبية التي منحها المدرب الكولومبي، عقب خروج الفريق من دور مجموعات البطولة العربية.

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