بالفيديو.. مشرف التوعية بمركز الأزهر: الحفاظ على تربية الأبناء الأساس في تقدم الأمة

قال الشيخ عبد الله سلامة، مشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثًا هم هبة من الله عز وجل، وهذه الهبة أمانة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم بناء الأبناء بناء صحيحًا، فهم من سيحملون الراية، وبالتالي يتم الإعتماد عليهم فى المستقبل لأن التربية لو كانت غير سوية فأن الجيل الصاعد سيكون به مشكلات.

وأضاف "سلامة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء: أن الحفاظ على الأبناء في التربية وتقويم السلوك هو الأساس في تقدم الأمة، موضحًا ان هناك سلوكيات خاطئة عند التعامل مع الأبناء، أولها مخالفة الفعل للقول، وهو أمر مهم جدا.

وتابع: "مثال على ذلك طلب الأباء من الإبن للصلاة وهم لا يفعلون هذا السلوك، وبالتالي سيكون الإبن مجبور منهم"، موضحًا أن النبي صلي الله عليه وسلم عندما كان يخطب الجمعة كان يحمل سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين رأفة بهما وحبا لهما، والدليل إننا ننشئ الأبناء منذ بداية ظهورهم على الدنيا على أن حب الأماكن والعبادة مبني على الإرتباط بها.