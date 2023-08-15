الحاصل على الرقم القياسي بموسوعة جينيس: "لجأت للرياضة للهروب من الواقع".. بالفيديو

كشف عمر عبد القادر، الحاصل على الرقم القياسي من موسوعة جينيس في الثنائيات العضلية، تفاصيل حصوله على الرقم القياسي، قائلا: إنه منذ تعرضه لحادث هجوم القرش في 2016 وهو يحاول اللجوء للرياضة بشكل تدريجي من أجل المرور من الحالة النفسية الخاصة بالاكتئاب، مشيرًا إلى أن الرياضة بالنسبة له في البداية له كانت هروب من الواقع.

وقال "عمر" في حواره عبر زووم لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء: "بدأت الدخول فى أكثر من بطولة فى مختلف الرياضيات مثل السباحة والكروس فيت، ولكن كل فترة أسعى للدخول لمستوى آخر من التحدي"، موضحًا: "منذ حوالي عام فكرت في فكرة الرقم القياسي، وخاطبت موسوعة جينيس والذين أبدوا اهتماما شديدا بالفكرة والرحلة، وقدموا دعما كبيرا للأمر".

وتابع، أن شهر يونيو الماضي شهد محاولة تحطيم الرقم القياسي في الثنائيات العضلية، وبالفعل قمت بتحطيم الرقم القياسي بـ161 عدة، موضحًا أنه عقب الحادث الذي تعرض له حدث له دعم كبير من أهله وأقاربه، قائلًا: "جالي دعم كبير جدا من أهلي وأخواتي وأصدقائي، والكباتن، والرياضة كانت من أجل أن أكتشف نفسي من أول وجديد، وكأني اتحطيت في موقف لأكتشف نفسي ووضعني في مكان جديد".