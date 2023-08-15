"العمل": تعيين 24 شابًا من ذوي الهمم بالقاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن تعيين 24 شابًا من ذوي الهمم، عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة فى 3 منشآت من القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود المديرية لدمج تلك الفئة في المجتمع بتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتدريبهم في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل لذوى الهمم وتدريب مهني مناسب لنوع الإعاقة الخاصة بهم، وذلك لدمجهم فى سوق العمل والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم فى تنمية المجتمع فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه جرى توقيع عدد 24 عقد عمل لذوي همم من بحضور مسئولي 3 شركات وهي : الإسراء فارما ،و فندق لوباساج ، وCRIF، وذلك بحضور مديحة سيد، ورحاب عبده، و هدير رجب من مكتب تفتيش مصر الجديدة، منوهًا إلى حرص المديرية على متابعة تشغيل ذوى الهمم فى المنشآت التى وفرت فرص العمل، والتأكد من حصولهم على حقوقهم و مكتسباتهم التي كفلها لهم القانون.

وأضاف مدير المديرية استمرار توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين داخل المنشآت التى يعمل فيها 20 عاملًا فأكثر، طبقًا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

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