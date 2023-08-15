الرئيس الروسي يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الانفجار في داغستان

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا في الانفجار الذي وقع في داغستان، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء هذا على خلفية المأساة التي وقعت في داغستان، وفقا للخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، حيث لفتت إلى أن بوتين أعرب عن “خالص تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا ممن لقوا مصرعهم في مأساة داغستان، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وكان انفجار قد وقع مساء أمس الاثنين أمام محطة وقود في عاصمة الجمهورية محج قلعة، واندلع حريق، فيما فتحت هيئة التحقيق قضية جنائية على أساس جريمة تقديم الخدمات التي لا تفي بمتطلبات الأمن والسلامة وصحة المستهلك.

ووفق البيانات الأخيرة عن الحادث، فقد توفي 30 شخصًا في الحادث، بينما أصيب 105 آخرين.