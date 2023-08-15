الرئيس الكوري الجنوبي: اليابان بلد شريك يتفق معنا في القيم العالمية

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء، إن بلاده واليابان أصبحتا الآن بلدين شريكين يتفقان في القيم العالمية ويسعيان إلى تحقيق المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن ذلك جاء في كلمة له بمناسبة مرور 73 عاما على استقلال كوريا من الحكم الاستعماري لليابان في الفترة من 1910 إلى 1945، حيث تسعى إدارته إلى تحسين العلاقات الثنائية التي تدهورت بشدة في ظل الإدارة السابقة.

وأضاف يون "باعتبارهما شريكين يتعاونان في الأمن والاقتصاد، ستكون كوريا واليابان قادرتين على المساهمة معا في السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم، مع التعاون والتبادل على نحو يركز على المستقبل".

