الأمم المتحدة تعرب مجددا عن قلقها من قرار محاكمة رئيس النيجر

أعرب ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا ليوناردو سانتوس شيماو، مجددًا عن قلقه البالغ بشأن صحة وسلامة رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قرار سلطات الأمر الواقع العسكرية بمحاكمة الرئيس المنتخب بتهمة الخيانة العظمى "مقلق للغاية".

وأشار ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا، إلى مواصلة العمل بشكل وثيق جدًا على الجانب السياسي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي، مضيفا أنه "من المهم جدًا أن تمثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية جبهة موحدة، والتي نأمل أن تؤدي إلى عكس الوضع الراهن".

وأوضح دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "يدعم الدبلوماسية دائما"، مبينا أن "جزءا من مقاربته للكثير من قضايا السلام والأمن هو ضمان أن تكون المنظمات دون الإقليمية والإقليمية "في الصدارة والأمر متروك لها لاتخاذ القرارات التي ترغب في اتخاذها".

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن 22 ألف شخص تلقوا مساعدات نقدية ومواد غذائية الأسبوع الماضي في منطقة مارادي بوسط البلاد.. قائلا: "نعمل مع شركائنا في المجال الإنساني وسلطات الأمر الواقع لتحديد وإعداد موقع لاستيعاب حوالي 13 ألف نازح داخليا في أورو غويلادجو، بمنطقة تيلابيري"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الأشخاص نزحوا من عدة قرى في تلك المنطقة منتصف شهر يوليو قبل الأزمة السياسية الحالية".